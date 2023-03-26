العراق وبرنامج الأغذية العالمي يوقعان اتفاقية مشروع البطاقة التموينية الالكترونية

2023/03/26 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وقعت وزارة التجارة، اليوم الاحد، مع مدير برنامج الاغذية العالمي، اتفاقية مشروع البطاقة التموينية الالكترونية.

وقال اعلام الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) إن "وزير التجارة اثير داود الغريري وقع اتفاقية التعاون المشترك لمشروع نظام البطاقة التموينية الالكترونية مع المدير برنامج الاغذية العالمي في العراق التابع للأمم المتحدة علي رضا قريشي".

وفي وقت سابق اعلنت وزارة التجارة، استعدادها لإطلاق مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية ضمن بغداد ومحافظات البلاد كافة ولمدة ثلاثة أشهر، والذي سيكون مشابها لنظام البطاقة الموحدة، وباعتماد تطبيق يثبت ضمن (موبايل) المواطن.

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