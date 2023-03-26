الإعلام والإتصالات تقرر إيقاف عرض مسلسل

2023/03/26 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاحد، إيقاف بث مسلسل الكاسر الذي يعرض على قناة الـ"UTV".

وجاء في وثيقة صادرة عن الهيئة، حصلت عليها (بغداد اليوم)، إنه تقرر "إيقاف بث مسلسل الكاسر، وحذف الحلقات السابقة من جميع المنصات التابعة للقناة".

وبحسب الوثيقة، فأنه في حال عدم التزام الـ"UTV" بقرارات الهيئة، فستتخذ بحقها إجراءات قانونية.

ومنذ أول حلقة لـ"الكاسر" بثت عبر الـ"UTV" أثارت غضبا بين الأوساط الشعبية والفنية، فذاك من يعترض على ما جيء في المسلسل من "استصغار" وتقليد بعيد عن الواقع الذي عاشته وتعيشه المناطق الجنوبية، والأخر راح يعترض ويتنقد كل السرد القصصي للمسلسل وانه كتب بطريقة "عبثية" لا تدخل حتى في إطار محض الخيال.

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