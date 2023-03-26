النفط تعلن الإحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر شباط الماضي

2023/03/26 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، الإحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر شباط الماضي، فيما بينت أنها بلغت أكثر من 7 مليارات دولار.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الاحصائية النهائية لمجموع الصادرات النفطية لشهر شباط الماضي، والصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت (92) مليوناً و(255) الف و(610) برميل، بإيرادات بلغت (7) مليار و(62) مليونا و (704) الف دولار".

واضافت أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (89) مليوناً و(140) الف و(448) برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(834) الف و(393) برميلا"، موضحة ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (76.556) دولاراً".

وأشارت الى أن "الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (35) شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

يذكر ان وزارة النفط ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري.

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