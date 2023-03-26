2023/03/26 | 15:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصر، الأحد، الكشف عن أكثر من ألفين من رؤوس الكباش المحنطة التي تعود الى العصر البطلمي، ضمن اكتشافات أخرى، في معبد رمسيس الثاني في مدينة أبيدوس الأثرية، في جنوب البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تعلن كشفا أثريا ضخما: أكثر من ألفين من رؤوس الكباش "المحنطة") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تعلن كشفا أثريا ضخما: أكثر من ألفين من رؤوس الكباش "المحنطة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).