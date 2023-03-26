2023/03/26 | 16:06 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد من شيوخ العشائر يصل هيئة الإعلام والاتصالات ويطالب بحماية النسيج المجتمعي والحد من التجاوز على عشائر الجنوب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/26 | 16:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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