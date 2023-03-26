رئيس وزراء بريطانيا يُهنئ هاري كين بعد إنجازه مع منتخب إنجلترا.. واللاعب يكشف عن طموحه المقبل

2023/03/26 | 16:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، اللاعب هاري كين بعد أن أصبح الهدّاف التاريخي لمنتخب إنجلترا برصيد 54 هدفاً، متجاوزاً اللاعب السابق واين روني بفارق هدف واحد.

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