بالوثيقة .. نائب مستقل يطالب وزارة الخارجية باستدعاء السفير الكويتي لدى العراق على خلفية مسلسل “دفعة لندن”

2023/03/26 | 16:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب المستقل مصطفى جبار سند، يوم الاحد، وزارة الخارجية باستدعاء السفير الكويتي لدى العراق على خلفية مسلسل تلفزيوني.وقال سند في كتاب موجه إلى وزير الخارجية فؤاد حسين : “استرعى انتباهنا مؤخرا ما يعرض على قنوات مجموعة (mbc) … Readmore

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