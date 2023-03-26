اقبال واسع للسياح على الاماكن الاثرية في ذي قار

2023/03/26 | 16:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياحة تحتاج إلى الكثير من الاهتمامات والبنى التحتية.

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