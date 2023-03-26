محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين

2023/03/26 | 16:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محافظة تالديوانية، اليوم الأحد،

تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين

بسبب غزارة الأمطار.

وذكرت المركز الإعلامي لمحافظة

الديوانية، في بيان صحفي، أن “المحافظ

ميثم عبد الإله الشهد وجه غرفة العمليات

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