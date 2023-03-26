2023/03/26 | 16:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ممثل المرجعية الدينية العليا خلال

افتتاحه لاضافات علمية جديدة في جامعة

الزهراء (عليها السلام) للبنات تتكون من

مختبرات وصيدلية تعليمية وقاعة علمية

ان الهدف من انشاء الجامعات هو الارتقاء

بها الى مست

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثل السيستاني خلال افتتاحه مختبرات رصينة في جامعة الزهراء : هدفنا النهوض بالمستوى العلمي للجامعات واخلاقيات المهنة (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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