2023/03/26 | 16:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور ..تساقط حبات الثلج “الحالوب” في محافظة النجف الاشرف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



تساقط حبات الثلج “الحالوب” في محافظة النجف قناة التغيير الفضائية.

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