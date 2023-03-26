2023/03/26 | 16:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FgkhmUzblB0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انهيار البنى تتجدد في العراق.. مخاوف سقوط المباني تتصاعد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انهيار البنى تتجدد في العراق.. مخاوف سقوط المباني تتصاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).