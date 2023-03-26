2023/03/26 | 16:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني على عكس ما كان الحال عليه في برشلونة حين كان يتقاضى أغلى الرواتب مطلع الألفية الجديدة، لا يبدو البرازيلي رونالدينيو مهتمًا بمسألة الماديات حين يلعب كرة القدم حاليًا في دوري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 70 يورو..



سعر المباراة الواحدة لـ” رونالدينيو” المركز الخبري الوطني.

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