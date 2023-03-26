استمرار الأمطار الى الغد وتحذير من غزارتها

2023/03/26 | 16:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع متنبئ جوي، استمرار هطول الأمطار الحالية الى غد الأثنين في العاصمة بغداد وعدة مدن عراقية.وقال صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك :”الحالة مستمرة مساء اليوم الاحد والليلة، والحذر واجب من الغزارة على فترات في بعض المناطق”.ونوه الى “هطول شديد متوقع ان تشهده مناطق شمال الانبار جهة حديثة وعنه، تقل او تخف شدة الأمطار جهة جنوب غرب البلاد (السلمان والنخيب) خلال الساعات المقبلة”.وتابع “تتوقف الأمطار تباعاً خلال ساعات الليل وفجر وصباح الأثنين في مدن جنوب البلاد والفرات الأوسط”.واستدرك عطية بالقول “الامطار تستمر في العاصمة بغداد وواسط وديالى وشمال الانبار وصلاح الدين ومدن الشمال خلال نهار الاثنين”.

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