تدر 500 مليون دينار يوميا.. فرض القانون يوقف 3 انواع من التجارة السوداء بديالى

2023/03/26 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اكد تيار السياسي الشبابي في ديالى، اليوم الاحد، أن السوداني اوقف خلال اسبوعين ثلاثة انواع من التجارة السوداء في المحافظة.

وقال امين عام التيار سيف الدهلكي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "عملية فرض القانون مهمة لكل اطياف ديالى لانها اعطت امالًا لأكثر من مليون و800 الف نسمة بالشعور بالامان والطمأنينة بعد موجة جرائم بشعة راح ضحيتها العشرات من الابرياء".

واضاف ان "السوداني نجح من خلال تبنيه خطة فرض القانون في ايقاف 3 انواع من التجارة السوداء في ديالى في اشارة منه الى التهريب والمخدرات والجريمة المنظمة والتي تدر اكثر من 500 مليون دينار يوميا تذهب الى جيوب قوى وجهات وشخصيات متنفذة منذ سنوات".

واشار الى ان "كل انواع الجرائم في ديالى تقلصت خلال اسبوعين فقط وهذا يدلل على اهمية دور بغداد"، مشددا على أن "كل النخب السياسية في ديالى تدعم خيار بقاء قوات النخبة لاطول فترة ممكنة في المحافظة لحين الانتخابات القادمة لانها ستعزز قدرة الاهالي على المشاركة دون ضغوط".

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