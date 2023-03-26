الديوانية تعلن الاستنفار لمواجهة الامطار وتعطل الدوام غدًا

2023/03/26 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت محافظة الديوانية، اليوم الأحد، استنفار كوادرها لمواجهة الامطار، فيما عطلت الدوام غدًا.

وقال إعلام المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "محافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد وجه غرفة العمليات والدوائر الخدمية باتخاذ الإجراءات العاجلة لمعالجة الكميات الكبيرة من الأمطار الساقطة حاليًا على مدينة الديوانية".

وأضاف أن "الشهد وجه أيضا بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين لكافة مؤسسات الدولة باستثناء الدوائر الخدمية لمواجهة موجة الأمطار القوية".

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