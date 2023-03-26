2023/03/26 | 17:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ما يقرب من ثماني سنوات من العثور على جثته في وسط طريق بولاية ساوث كارولينا الأميركية، أكدت السلطات الولاية أنها تحقق في وفاة الشاب ستيفن سميث كجريمة قتل، ما أعاد قضيته إلى دائرة الضوء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريمة قتل تثير الشكوك بشأن "مصرع" شاب أميركي.. والأم تتحدث عن "ميوله الجنسية") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جريمة قتل تثير الشكوك بشأن "مصرع" شاب أميركي.. والأم تتحدث عن "ميوله الجنسية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).