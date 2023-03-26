مسلسل ليلة السقوط، يثير جدلاً في الشارع الايزيدي

2023/03/26 | 17:20 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك بعد نشر ثلاثة حلقات من مسلسل ليلة السقوط الذي يدور حول سقوط مدينة الموصل بايد تنظيم داعش أثار المسلسل قلق الشارع الايزيدي و اعتبر البعض ان من الممكن ان يكون المسلسل بعيد كل البعد عن الحقائق و ينقل صورة مسيئة للايزيدية كونهم اكثر المتضررين من سقوط الموصل و سيطرة تنظيم …

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