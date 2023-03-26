التشكيلة الأساسية لاسود الرافدين لمواجهة الدب الروسي

2023/03/26 | 17:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التي تجري في مدينة سانت بطرسبيرغ الروسية.

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