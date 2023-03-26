انتشال 29 جثة إثر غرق مراكب مهاجرين قبالة تونس

2023/03/26 | 17:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحرس الوطني التونسي، اليوم

الأحد، انتشال جثث 29 مهاجرا من دول

أفريقية بعد غرق قواربهم قبالة سواحل

البلاد.

وقال المتحدث باسم الحرس، في بيان، إنه

تم كذلك "إنقاذ 11 مهاجرا من جنسيات

أفريقية مختلفة

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