تحديد موعد الانتخابات في إقليم كردستان العراق

2023/03/26 | 17:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال دلشاد شهاب المتحدث باسم حكومة

إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد،

إنه سيتم إجراء الانتخابات في الإقليم

الواقع بشمال العراق يوم 18 نوفمبر

المقبل.

وأضاف شهاب، في مؤتمر صحفي، "تم تحديد

يوم 18 من شهر ن

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