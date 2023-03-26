معارض كردي: إعلان موعد جديد لانتخابات كردستان جاء للتغطية على تقرير أمريكي

2023/03/26 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

اعتبر السياسي الكردي المعارض لطيف الشيخ، اليوم الأحد، أن إعلان تحديد موعد جديد لانتخابات كردستان من قبل رئاسة الإقليم جاء للتغطية على تقرير المجلة الأمريكية وأيضا قرار محكمة باريس.

وقال الشيخ في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "لايمكننا القبول بالموعد الجديد إذا لم تلتزم رئاسة الإقليم بتنفيذ جميع مطالب الأحزاب المعارضة".

وأضاف أن "أبرز المطالب تتضمن إجراء التعديل على قانون الانتخابات وتغيير كادر المفوضية الحالية كونها مفوضية منحازة وعمرها القانوني انتهى، وتنظيف سجلات الناخبين من المزورين والمواطنين الأجانب".

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