النشرة الاقتصادية (2023/3/26)

2023/03/26 | 17:56 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر في وزارة النفط العراقية للجزيرة إن أنقرة أبلغت بغداد بوقف صادرات النفط عبر خط أنابيب جيهان من إقليم كردستان امتثالا لقرار المحكمة التابعة لغرفة التجارة الدولية الذي قضى بعدم قانونيتها..

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