2023/03/26 | 18:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يحصل الأطباء عادة على فترات منتظمة من الراحة أثناء العمل التي تتاح للعديد من المهن الأخرى، وربما تسأل نفسك ماذا يأكل الأطباء أثناء جدولهم المزدحم؟ وهل يتجهون إلى الخيارات غير الصحية وهم أدرى الناس بالأضرار الناتجة عنها؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (7 أطعمة "صحية ومشبعة" أثناء يومك المزدحم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (7 أطعمة "صحية ومشبعة" أثناء يومك المزدحم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).