انطلاق مباراة المنتخب الوطني امام نظيره الروسي

2023/03/26 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادأنطلقت المباراة الودية بين المنتخب الوطني لكرة القدم، أمام نظيره الروسي في سانت بطرسبيرغ..



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