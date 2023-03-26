كلية الصيدلة الصناعية.. التخطيط تستعرض التقدم بمشروع متوقف منذ 2014

2023/03/26 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت وزارة التخطيط اليوم الأحد.



عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مراحل تنفيذ مشروع كلية الصيدلة الصناعية في جامعة سامراء بمحافظة صلاح الدين.





وقال بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "من المؤمل افتتاح الكلية العام المقبل، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد توقف مراحل بنائها في سنة 2014، ومن ثم استئناف العمل بها خلال شهر تموز الماضي".

واضاف البيان، إن "كلفة المشروع بلغت ما يقرب من (15) مليار دينار، وبنسبة إنجاز وصلت إلى نحو 43% على ارض مساحتها اكثر من (8) دونمات"، لافتاً الى ان "المشروع سيُسهم في رفد الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية بالملاكات الطبية المتخصصة بصناعة الأدوية وستكون عاملا مهما للقطاعات الاقتصادية".

وذكر البيان، إن "المشروع يتكون من 7 ابنية تتضمن ( العمادة, علوم الصيدلة ، مختبرات، الكافتيريا، المكتبة , السيطرة النوعية ، قاعة متعددة الأغراض) ".

مشيرا إلى ان "المشكلات التي تم رصدها من قبل فريق المتابعة الزائر للمشروع والتي تعيق إنجازه هي معالجة الإندثارات الحاصلة بالمشروع بعد استئناف الأعمال فيه" ، فضلا عن "توقف العمل بالواجهات لحين إكمال المخططات وبما يتلائم مع إعمام الوزارة بخصوص عدم استخدام "السندويج بنل" و "الاليكوبوند" في واجهات البنايات كونه يعدّ من المواد القابلة للاشتعال" ، كذلك "صعوبة ادخال ملاكات الشركة المنفذة الساكنين خارج قضاء سامراء" ، داعيا "الجهات المعنية إلى إيجاد الحلول اللازمة لمعالجة هذه المشكلات بأسرع وقت، بغية إنجازه في وقته المحدد ".

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