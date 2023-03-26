بعد جولة عالمية.. معرض الكتاب

2023/03/26 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

وصلت، اليوم الأحد، السفينة لوكوس هوب "معرض الكتاب العائم" إلى موانئ البصرة بعد جولة عالمية.

وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "ملاكات شركته اوصلت ربان السفينة الى محطة الإرشاد البحرية ومن ثم نقلته الى السفينة لوكوس هوب داخل المياه الاقليمية"، مبينا أن "ربان السفينة واثنين من الادلاء البحريين العراقيين سيقودون السفينة الى مرساها في شط العرب قرب القصور الرئاسية".

وأضاف أن "موانئ العراق ساهمت بشكل فعال مع حكومة البصرة المحلية لإنجاح فعالية السفينة ومعرضها العائم للكتاب والفعاليات التي ستقام عليها خلال مدة بقائها في البلاد".

يذكر أن هذه السفينة زارت اكثر من (162) دولة وتعتبر اكبر مكتبة علمية على متن سفينة ومن المقرر أن ترسو في البصرة لمدة 14 يوما، حيث سيتم أقامة عدة انشطة وفعاليات عليها، بالإضافة الى معرض الكتاب الذي يضم عناوين مختلفة للكتب التي يبلغ عددها (٥٠٠٠) كتاب وتحديداً الكتب الاكاديمية .الذي سيكون مفتوحا امام الجمهور البصري وخاصة طلبة الجامعات والمدارس طيلة فترة مكوثها بالمحافظة./انتهى

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