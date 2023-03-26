بوتين: روسيا ستنتج ذخيرة ودبابات وطائرات أضعاف ما سيصل أوكرانيا

2023/03/26 | 18:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي، السبت، إن روسيا ستنتج ذخيرة أكثر بثلاث مرات من تلك التي يتم توريدها إلى أوكرانيا.

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