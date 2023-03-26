2023/03/26 | 18:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الاحد، القبض على متهمين اثنين في مشاجرة عشائرية بقضاء المجر الكبير.وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن “مفارز الشرطة القت القبض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين اثنين بمشاجرة عشائرية في ميسان المركز الخبري الوطني.

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