2023/03/26 | 18:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد البنك الدولي، اليوم الأحد، التزامه الكامل لتقديم الدعم والمساعدة لأتمتة الإدارة المالية العامة في العراق.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إن “اللجنة المالية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك الدولي يجدد موقفه لدعم اقتصاد العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك الدولي يجدد موقفه لدعم اقتصاد العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك الدولي يجدد موقفه لدعم اقتصاد العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).