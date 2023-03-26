شاهد بالفيديو.. هل تتقنون طريقة تحضير البرياني العراقية؟ #السومرية #رمضان #shorts

2023/03/26 | 18:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wEbnY-DupnI

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