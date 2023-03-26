مستشار السوداني: التعديل الدستوري اهم بكثير من تمرير قانون الانتخابات

2023/03/26 | 18:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد المستشار الفني لرئيس الوزراء محمد صاحب الدراجي، اليوم الاحد، ان الحكومة لا علاقة لها “فنيا” بقانون الانتخابات، فيما أشار الى ان الحكومة مهتمة بالتعديلات الدستورية بشكل اكبر.

وقال الدراجي في حوار متلفز ، إن ” تعديل قانون الانتخابات من مسؤولية البرلمان ولا علاقة للحكومة بذلك”.

وأضاف، ان “المنهاج الحكومي ابدى استعداده لتعديل قانون الانتخابات”، مشيرا الى ان “تعديل الدستور اهم بكثير من تعديل قانون الانتخابات”.

وتابع الدراجي، ان “ائتلاف ادارة الدولة يتحمل نتائج فشل الحكومة ونجاحها “، لافتا الى ان “قانون الانتخابات” السابق فصل على مقاسات كتل معينة”.

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