برلماني يقترح حلاً “رادعاً” للارتفاع “المخيف” في أسعار المواد الغذائية

2023/03/26 | 18:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم عضو في البرلمان العراقي، يوم الأحد، حلاً “رادعاً” لما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاع “مخيف” في أسعار المواد الغذائية .

وقال محمد قتيبة البياتي، في تصريح صحفي، إن “الحل الرادع لما تشهده الأسواق المحلية في جميع المدن والمحافظات العراقية من ارتفاع مقلق ومخيف في أسعار المواد الغذائية، يكمن في البدء الفوري بإنطلاق حملة كبرى تقودها الجهة التنفيذية للسلطة والمتمثلة بمجلس الوزراء لتطبيق وتنفيذ التسعيرة الجديدة لسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي”.

وشدد البياتي ضرورة “تثبيت منظومة حكومية لتحديد تسعيرة حكومية لكافة المواد الغذائية التي يستهلكها المواطن العراقي، ومنع ما يقوم به بعض التجار والمنتفعين من ارتفاع أسعار المواد التي أرهقت كاهل المواطن العراقي بخاصة أصحاب الدخل المتوسط والمحدود”.

وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعا كبيراً في أسعار المواد الغذائية زاد حدتها مع حلول شهر رمضان.

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