امانة بغداد تعلن اكمال تطوير شارع الجوادر بمدينة ‎الصدر

2023/03/26 | 18:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، عن اكمال اعمال تطوير شارع الجوادر مدخل مدينة الصدر وتحويله لشارع نموذجي بجانب الرصافة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء .‎وذكر بيان للامانة تلقته ايرث نيوز ان “ الملاكات الهندسية لدائرة المشاريع وبالتعاون مع دائرة المتنزهات والتشجير وبلديتي الصدر الاولى والثانية اكملت اعمال تطوير شارع الجوادر للمرحلة الاولى […]

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