القبض على 4 اشخاص بتهمة الاتحار بالأعضاء البشرية في صلاح الدين

2023/03/26 | 18:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثناء نقلهم شخص لبيع أعضائه البشرية.

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