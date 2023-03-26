2023/03/26 | 18:45 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الياسري : وصول ايران للقنبلة النووية هو امر مرعب لـ اسرائيل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: h3pM9xQFKOQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الياسري : وصول ايران للقنبلة النووية هو امر مرعب لـ اسرائيل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الياسري : وصول ايران للقنبلة النووية هو امر مرعب لـ اسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).