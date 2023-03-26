شاهد بالفيديو.. مواطنون عالقون في منازلهم بشارع المطار وسط النجف بسبب موجة الامطار

2023/03/26 | 19:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UAcyAvynPa4

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