البيت الأبيض: لا مؤشر حتى الآن على نشر بوتين أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا

2023/03/26 | 19:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، الأحد، إنه لا يوجد مؤشر على قيام الرئيس الروسي بالوفاء بتعهده بنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، مُضيفا: "علينا فقط أن نراقب ونرى إلى أين يذهب هذا السلاح".

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