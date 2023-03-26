2023/03/26 | 19:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بانتصار مدو، وإن كان وديا، على منتخب البرازيل، أضاف المنتخب المغربي إنجازا جديدا لسجله الذهبي منذ مونديال 2022، حين بلغ نصف النهائي لأول مرة بتاريخ أي منتخب أفريقي أو عربي.

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