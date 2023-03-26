ضبط عجلة محملة بأدوية دون موافقات أصولية في ديالى

2023/03/26 | 19:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تمكنت قوة من الفوج التكتيكي في قيادة شرطة ديالى ، من ضبط عجلة محملة بكميات كبيرة من الأدوية بدون موافقات أصولية.

وقالت الداخلية في بيان “تمكنت قوة من الفوج التكتيكي في قيادة شرطة ديالى بالاشتراك مع مفارز قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية، وقسم مكافحة الجريمة المنظمة، من ضبط عجلة محملة بكميات كبيرة من الأدوية بدون موافقات أصولية”.

واضاف البيان “تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإرسال العجلة مع المادة المضبوطة الى قسم مكافحة الجريمة المنظمة”.

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