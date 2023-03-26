تعطيل دوام المدارس في الأنبار ليوم غد

2023/03/26 | 19:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت محافظة الانبار، الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس ليوم غد الاثنين.

وقالت المحافظة في بيان “تعلن محافظة الانبار عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس ليوم غد الاثنين الموافق 27 آذار 2023، في عموم اقضية المحافظة ونواحيها، نظراً لسوء الاجواء”.

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