ابتكار نوع جديد من القطن المقاوم للاحتراق

2023/03/26 | 19:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ابتكر باحثون من قسم الزراعة الأمريكي تقنية وراثية غير مسبوقة لإنتاج نوع جديد من القطن المقاوم للاحتراق من خلال تهجين أنواع عدة من القطن وتبادل الجينات فيما بينها.وأوضح الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة “بلوس ون” العلمية، آلية خلط الجينات بين أنواع القطن القابلة للاشتعال؛ ما أدى إلى ظهور صفات تقاوم النيران […]

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