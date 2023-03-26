2023/03/26 | 20:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mHXUl-sxXQQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جاء الرد من مقر بارزاني.. لن نسمح بوصف الإقليم بكيان كارتوني | اخبار الثامنة 2023/3/26) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جاء الرد من مقر بارزاني.. لن نسمح بوصف الإقليم بكيان كارتوني | اخبار الثامنة 2023/3/26) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).