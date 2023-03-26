إدانة برلمانية لمسلسل ’دفعة لندن’

2023/03/26 | 20:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نأمل من الجهات المعنية التدخل الفوري لايقاف المسلسل.

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