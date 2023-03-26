2023/03/26 | 20:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NvPoO2XAc7E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسالة سرية إلى القاضي والإرهـ.ابي يصرخ داخل المحكمة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رسالة سرية إلى القاضي والإرهـ.ابي يصرخ داخل المحكمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).