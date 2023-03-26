مشاهد فظيعة: موجة الامطار تحوّل الشوارع الرئيسية في عدة محافظات إلى

2023/03/26 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

غرقت العديد من شوراع مدن عراقية عدة وسَط وجنوبي العراق بعدما اشتدت موجة جديدة من الأمطار مساء الأحد وسط توقعاتٍ باستمرارِ تأثر مناطق وسط وجنوب العراق بمنخفض جوي عميق يرافقه رياحٌ قوية.

حيث أظهرت عدد من مقاطع الفيديو غرق الطرق الرئيسة في مدينة القائم بمحافظة الأنبار ومحافظة النجف والديوانية.

هذا واستنفرت الامانة طوقمها لمعالجة غرق الطرق الرئيسة بسبب موجة الأمطار التي هطلت على عدد من المدن العراقية.

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