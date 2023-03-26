قانون النفط والغاز على طاولة الحكيم ورئيس لجنة النفط

2023/03/26 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية هيبت الحلبوسي، اليوم الأحد، مع رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم قانون النفط والغاز.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الأخير التقى وبحضور أعضاء اللجنة رئيسَ تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، لبحث تطورات المشهد السياسي، حيث ناقش الجانبان دور مجلس النواب في إقرار القوانين المهمة لاستكمال بنية النظام السياسي، إضافة للقوانين ذات التماس المباشر مع هموم المواطنين، وضرورة التكامل بين عمل اللجان النيابية والوزارات".

وأكد الحلبوسي خلال اللقاء على "ضرورة استثمار المناخ السياسي لإقرار قانون النفط والغاز المعطل في البرلمان العراقي منذ عام 2005"، كاشفاً عن "رغبة أغلب الكتل النيابية في إقرار هذا القانون، وبما ينعكس إيجاباً على تعزيز وتطوير واقع القطاع النفطي في العراق".

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