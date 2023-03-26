محافظة ثالثة تعطل الدوام الرسمي

2023/03/26 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت محافظتا الأنبار وذي قار، عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس ليوم غد الأثنين، في عموم أقضية المحافظتين ونواحيهما، نظراً لسوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار.

والأنبار وذي قار هما ثالث محافظتين تعلنان تعطيل دوام الغد بعد الديوانية، التي وجه محافظها في وقت سابق بتعطيل الدوام الرسمي غداً باستثناء الدوائر الخدمية بسبب موجة الأمطار.

وشهدت عموم محافظات البلاد بينها بغداد اليوم هطولاً غزيراً للأمطار مع توقع الأنواء الجوية باستمرارها الى غد الأثنين مع تفاوتها شدتها بين محافظة وأخرى.

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