تخفض جمارك 96% من المنتجات.. إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقية التجارة الحرة

2023/03/26 | 20:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع الإمارات، والتي تشمل خفض التعريفة الجمركية على معظم المنتجات، في خطوة من شانها أن تعزز الأعمال بين البلدين.

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