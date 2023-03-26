السعودية.. استئناف عقوبة إيقاف فهد المولد بسبب المنشطات

2023/03/26 | 20:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، الأحد، التوصل إلى تسوية والإبقاء على عقوبة اللاعب فهد المولد، بالإيقاف لمدة 18 شهراً، على أن تنتهي يوم 20 أغسطس/ آب المقبل.

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